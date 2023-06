Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν μία γυναίκα έπεσε στη θάλασσα.

Μια 65χρονη γυναίκα έπεσε, το βράδυ της Παρασκευής, στη θάλασσα στη Νέα Παραλία, στη Θεσσαλονίκη.

Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, στελέχη της οποίας έσπευσαν στο σημείο.

Τη 65χρονη έβγαλαν από τη θάλασσα και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίσθη στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για προληπτικούς λόγους.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: voria.gr

