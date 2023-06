Δωδεκανήσα

Πάτμος: Σύλληψη νεαρού για βιασμό ηλικιωμένης

Ο 27χρονος Αλβανός που αναγνωρίστηκε από την καταγγέλλουσα αρνείται κατηγορηματικά ότι βίασε την 70χρονη.

Συνελήφθη την 9η Ιουνίου 2023 το πρωί, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάτμου, ένας 27χρονος Αλβανός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία βιασμό.

Ειδικότερα την 01.45 ώρα το πρωί του Σαββάτου ο 27χρονος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μαντίλι μπήκε από ανασφάλιστη πόρτα σε κατοικία 70χρονης και με την απειλή μαχαιριού την εξανάγκασε σε συνουσία.

Η 70χρονη περιέγραψε τον δράστη και οι αστυνομικοί κατέληξαν στην ταυτότητα του διαπιστώνοντας μάλιστα ότι διέμενε σε παλαιό ξενοδοχείο απέναντι από την οικία του θύματος.

Προσήχθη και αναγνωρίστηκε ως ο δράστης, ανεπιφύλακτα από την 70χρονη. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι βίασε την 70χρονη και ότι ήταν εκείνος που μπήκε στην οικία του.

Οι αστυνομικοί συνέλεξαν βιολογικό υλικό και αποτυπώματα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω για τα περαιτέρω.

