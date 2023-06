Λάρισα

Λάρισα: Κοριτσάκι βρέθηκε μόνο του σε πάρκο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το Σάββατο, όταν βρέθηκε το κοριτσάκι μόνο του.

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στη Λάρισα όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από περαστικούς, πως ένα παιδί ηλικίας περίπου 1,5 ετών περιφερόταν μόνο του σε πάρκο στην περιοχή της Αιόλου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που όντως διαπίστωσαν ότι το μικρό παιδί ήταν μόνο του, αλλά σε καλή κατάσταση.

Αναζητήθηκαν οι γονείς του και όπως διαπιστώθηκε το κοριτσάκι είχε διαφύγει της προσοχής τους από το σπίτι που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Ακολούθως το παρέλαβε ο πατέρας του για να μπει τέλος στην περιπέτεια.

