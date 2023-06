Λασιθίου

Σητεία: Νεαρός συνελήφθη με δυναμίτες, εκατοντάδες φυσίγγια και ναρκωτικά (εικόνες)

Εξετάζεται από τις Αρχές πού σκόπευε να χρησιμοποιήσει τους αυτοσχέδιους δυναμίτες και γιατί.

Ένας 25χρονος Έλληνας για τον οποίο υπήρχαν στοιχεία ότι διακινούσε κάνναβη και ότι διέθετε παράνομο οπλισμό, συνελήφθη στο πλαίσιο στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αγίου Νικολάου σε δυο σπίτια και έναν αποθηκευτικό χώρο που διατηρεί σε περιοχή του Δήμου Σητείας.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στις οικίες του και σε αποθηκευτικό χώρο όπου βρήκαν και κατέσχεσαν συνολικά:

• 67 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,

• τρεις (3) ζυγαριές ακρίβειας,

• 242 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

• ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτουμένη ιατρική συνταγή

• πέντε αυτοσχέδιοι δυναμίτες και

• το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες.

