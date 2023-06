Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 57χρονου για απόπειρα ληστείας με μαχαίρι

Πως οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 57χρονο, που πήγε να ληστέψει mini market και απείλησε με μαχαίρι τον υπάλληλο.

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, σε mini market, επί την Λεωφόρου Στρατού, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα, ένας 57χρονος, μπούκαρε στο κατάστημα και απείλησε με μαχαίρι τον υπάλληλο, προκειμένου να ληστέψει την επιχείρηση.

Ωστόσο, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον δράστη και στη συνέχεια τον συνέλαβαν.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας – Τριανδρίας.

