Θεσσαλονίκη: Έκρυβε στο μαγαζί του ναρκωτικά και taser (εικόνες)

Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή του 35χρονου μετά από αστυνομική έρευνα.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν δύο άτομα που κατείχαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όταν σε έρευνα που πραγματοποίησαν σε επιχείρηση, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, της οποίας τυγχάνει διαχειριστής, εντόπισαν ηλεκτρικό εκκενωτή (tazer), σε μορφή αστυνομικής ράβδου, που κατείχε παράνομα.

Επιπρόσθετα, σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(78,2) γραμμάρια κοκαΐνης,

Φυσίγγια και γεμιστήρας πυροβόλου όπλου,

Αναδιπλούμενο μαχαίρι,

Τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης,

Ζυγαριά ακριβείας και

Χρηματικό ποσό 170 ευρώ.

Παράλληλα, σε διπλανή επιχείρηση, με διαχειριστή επίσης τον ανωτέρω, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε και κατασχέθηκε από την κατοχή 23χρονου ημεδαπού υπαλλήλου, μικροποσότητα κάνναβης, ο οποίος και συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

