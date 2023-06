Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τον “έσπασαν” στο ξύλο για λόγους ερωτικής αντιζηλίας

Ανηλεής ξυλοδαρμός 21χρονου από τρεις άντρες μπροστά στα μάτια των κοριτσιών που συνόδευε. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με τραύματα σε όλο το σώμα και σπασμένα δόντια.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 21χρονος πριν από 2 ημέρες στην ανατολική Θεσσαλονίκη, για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Ιουνίου όταν ο 21χρονος επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση μαζί με δύο 18χρονες γνωστές του, τις οποίες φέρεται να συνάντησε τυχαία όταν ήταν έξω και, επειδή μένουν στην ίδια περιοχή με τον ίδιο, του ζήτησαν να τις γυρίσει πίσω με το αυτοκίνητό του στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει η μητέρα του θύματος στη Voria.gr, όταν σταμάτησε ο 21χρονος σε φανάρι, ένα αμάξι το οποίο φέρεται να τον ακολούθησε μπήκε μπροστά του και από το όχημα κατέβηκαν τρεις εκ των πέντε επιβατών. Ένας εκ των δραστών φέρεται να είπε «ξέρεις ποια είναι αυτή;» και, πριν προλάβει ο 21χρονος να απαντήσει και να αντιδράσει, τον έβγαλαν από το όχημα με τη βία και άρχισαν τον ξυλοκοπούν. Ένας ταξιτζής που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο και είδε το περιστατικό, κάλεσε άμεσα την αστυνομία, ενώ παράλληλα η μία από τις κοπέλες έβαλε τις φωνές και προσπάθησε να επέμβει για να σταματήσει τον άγριο ξυλοδαρμό.

Στο σημείο έσπευσε η ελληνική αστυνομία, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη φύγει, και ο 21χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται με κακώσεις και μώλωπες κυρίως στο πρόσωπο και στο κεφάλι του. Σημειώνεται ότι οι δράστες έσπασαν μέχρι και τα δόντια του 21χρονου, ο οποίος βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά το συμβάν.

Αιτία για τον άγριο ξυλοδαρμό φέρεται να ήταν η ζήλια ενός εκ των δραστών, ο οποίος φέρεται να διατηρεί σχέση με τη μία 18χρονη και νευρίασε όταν την είδε να φεύγει από το μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης με άλλον άνδρα. Το θύμα κατέθεσε μήνυση για την επίθεση που δέχθηκε και η 18χρονη φέρεται να έδωσε τα στοιχεία του συντρόφου της στην αστυνομία, ο οποίος είναι συνομήλικός της και γιος στρατιωτικού.

«Σε μία επικοινωνία που έγινε με τον πατέρα του δράστη μάς είπε ότι το έκανε πάνω στο νεύρα του γιατί απλά ζήλεψε. Κόντεψε να σκοτώσει το παιδί μου γιατί απλά ζήλεψε», τονίζει χαρακτηριστικά η μητέρα και προσθέτει ότι ο πατέρας υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο γιος του.

Για το περιστατικό έχει γίνει επίσημη καταγγελία και έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία από τους αστυνομικούς του ΑΤ Θέρμης σε βάρος ενός 18χρονου.

