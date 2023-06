Βοιωτία

Ορχομενός: Πέθανε ο 19χρονος ντελιβεράς μετά από 4 μέρες στη ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος νέος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι, σε τροχαίο, επιστρέφοντας από την παράδοση μιας παραγγελίας.

-

Τραγική κατάληξη είχε η εκτροπή δικύκλου που σημειώθηκε την Παρασκευή 9 Ιουνίου μέσα στην πόλη του Ορχομενού, καθώς ο 19χρονος οδηγός του που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Ο 19χρονος εργαζόταν ως delivery και επέστρεφε από παραγγελία, όταν για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του και βρέθηκε εκτός δρόμου. Διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, όπου λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε η εισαγωγή του σε ΜΕΘ.

Ακολούθως διακομίσθηκε στην Εντατική του Νοσοκομείου Λαμίας, όπου και κατέληξε το πρωί της Τρίτης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του που όλο αυτό το διάστημα ήταν στο πλευρό του ελπίζοντας σε ένα θαύμα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το κακό έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδόφιλος: η καταδίκη για βιασμό, η 12χρονη στον Κολωνό και η “αυτοδικία”

ΑΑΔΕ - Επιστροφή φόρου: Το IBAN “στερεί” λεφτά από πολίτες και επιχειρήσεις

Σίλβιο Μπερλουσκόνι: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του