Μαγνησία

Νότιο Πήλιο: Αναβίωσε “βεντέτα” κτηνοτρόφων

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συναδέλφου του κατηγορείται ένας κτηνοτρόφος.

Έναν 72χρονο συνάδελφό του κατήγγειλε 47χρονος κτηνοτρόφος στο νότιο Πήλιο για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 47χρονος γλίτωσε από «θαύμα» το προηγούμενο Σάββατο, όταν ενώ κοιμόταν στο μαντρί, που είναι κατασκευασμένο από πάνελ, σκάγια «βρήκαν» το πάνελ.

Ο κτηνοτρόφος κατήγγειλε τον 72χρονο, ο οποίος όμως αρνείται πως πυροβόλησε, ωστόσο, συνελήφθη και κρατείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή και αρνείται ότι την περασμένη Παρασκευή βρισκόταν στα κτήματα και πυροβόλησε στο πάνελ από το οποίο είναι κατασκευασμένο το μαντρί του γείτονά του, με κυνηγετικό όπλο, με 9βολα σκάγια.

Τα σκάγια όμως άφησαν ίχνη στο πάνελ και ευτυχώς δεν υπήρξε διασπορά για να χτυπηθεί ο 47χρονος που εκείνη την ώρα κοιμόταν έξω από το μαντρί του. Σε έρευνα πάντως στο σπίτι του 72χρονου δεν βρέθηκε κυνηγετικό όπλο, ενώ δεν οδηγεί αυτοκίνητο.

Ο 47χρονος πάντως καταγγέλλει πως πυροβολήθηκε με όπλο πριν δέκα χρόνια από τον 72χρονο και σώθηκε από θαύμα μετά από δεκαήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Πηγή: gegonota.news

