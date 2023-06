Μαγνησία

Βόλος – Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων: Σοβαρά επεισόδια και παραλίγο εξέγερση

Τα επεισόδια ξεκίνησαν από μια παρατήρηση για τη χρήση του τηλεφώνου, Η ποινή που επιβλήθηκε στους πρωταίτιους των επεισοδίων από το δικαστήριο.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων στηn Νέα Ιωνία, στον Βόλο, όταν την Δευτέρα το μεσημέρι δυο τρόφιμοι με την στάση τους λίγο έλειψε να προκαλέσουν εξέγερση. Απειλήθηκε μια υπάλληλος και χτυπήθηκε στο πρόσωπο ένας σωφρονιστικός. Όλα ξεκίνησαν από μια παρατήρηση υπαλλήλου σε έναν 18χρονο, να κλείσει το τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε επί 40 λεπτά, όταν ο επιτρεπόμενος χρόνος είναι 20 λεπτά. Εκείνος και ένας συνομήλικος φίλος του αντέδρασαν στις παρατηρήσεις των υπαλλήλων εις βάρος τους για την χρήση των τηλεφώνων και ο ένας εκ των δύο απάντησε χυδαία σε μια εργαζόμενη.

Όταν ο σωφρονιστικός απαίτησε να ζητηθεί «συγγνώμη» τότε «άναψαν τα αίματα» και ο ίδιος κατέθεσε στο δικαστήριο πως ο ένας εκ των δύο νεαρών τον χτύπησε με το κούτελο στο πηγούνι και εκτόξευε απειλές.

Μέχρι να καταλάβει τι είχε συμβεί κάποιοι άλλοι τρόφιμοι των κλωτσούσαν από πίσω, ενώ ξήλωσαν τα πόδια από δύο τραπέζια και κινήθηκαν προς τους υπαλλήλους, με στόχο να τους εκφοβίσουν. Τα πόδια από τα τραπέζια ήταν ξύλινα και μεταλλικά , ενώ στα χέρια ενός τρόφιμου βρέθηκε και ένα σκουπόξυλο.

Οι δύο 18χρονοι που βρίσκονται στο Ίδρυμα για κλοπές και ληστείες αρνήθηκαν πεισματικά πως προκάλεσαν επεισόδια και μάλιστα ο ένας κατέθεσε πως τον χτύπησε ο σωφρονιστικός υπάλληλος στο πρόσωπο, αλλά δεν θα καταθέσει μήνυσή εναντίον του.

Ο Εισαγγελέας και ο Πρόεδρος της έδρας χθες στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο δήλωσαν απευθυνόμενοι στους κατηγορούμενους πως εάν δεν σεβαστούν τους απλούς κανόνες ενός κοινωνικού συμβολαίου που επιτρέπει στους ανθρώπους να συμβιώνουν , θα περάσουν όλη την ζωή τους στην φυλακή ως αμετανόητοι παραβατικοί και χωρίς η δικαιοσύνη να μπορεί να δείξει επιείκεια.

Οι δύο 18χρονοι καταδικάστηκαν σε δύο χρόνια και τρεις μήνες χωρίς αναστολή και τους ήταν αδύνατον να πιστέψουν τι συνέβαινε την ώρα που τους περνούσαν χειροπέδες.

Πηγή: gegonota.news

