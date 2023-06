Κόσμος

Χάρβαρντ: ο διευθυντής του νεκροτομείου διώκεται για εμπορία οργάνων και σορών

Σάλος στις ΗΠΑ για τον επικεφαλής του νεκροτομείου και την σύζυγο του. Γιατί τους κατηγορούν οι Αρχές των ΗΠΑ.

Ο διευθυντής του νεκροτομείου της σχολής ιατρικής του περίβλεπτου αμερικανικού πανεπιστημίου Χάρβαρντ, η σύζυγός του και άλλα τέσσερα πρόσωπα κατηγορούνται από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ για εμπορία ανθρωπίνων οργάνων και λειψάνων, ανακοινώθηκε χθες.

«Μερικά εγκλήματα είναι αδύνατο να κατανοηθούν», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας στην Πενσιλβάνια, ο Τζέραρντ Κάραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου που γνωστοποιεί τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών στον Σέντρικ Λοτζ, 55 ετών, και στη σύζυγό του Ντενίζ Λοτζ, 63 ετών.

Το ζευγάρι και άλλα τέσσερα πρόσωπα διώκονται μεταξύ άλλων για «συνέργεια στην κλοπή και την παράνομη μεταφορά κλεμμένων ειδών», αναφέρει το δελτίο Τύπου, που επιβεβαιώνει πληροφορίες της Boston Globe, της εφημερίδας της Νέας Αγγλίας, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Οι Λοτζ κι ένα ακόμη πρόσωπο, η Κατρίνα Μακλίν, 44 ετών, από τη Μασαχουσέτη, συνελήφθησαν χθες Τετάρτη, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Ο Σέντρικ Λοτζ, διευθυντής ως τον Μάιο του νεκροτομείου της σχολής ιατρικής του Χάρβαρντ, κατηγορείται πως αποτελούσε από το 2018 ως το 2022 μέλος «εθνικού κυκλώματος (...) που αγόραζε και πούλαγε ανθρώπινα λείψανα κλεμμένα από το Χάρβαρντ και νεκροτομείο του Άρκανσο», σύμφωνα με την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Ο διευθυντής του νεκροτομείου του πανεπιστημίου, που συγκαταλέγεται στα αρχαιότερα των ΗΠΑ και βρίσκεται κοντά στη Βοστόνη, «έκλεβε όργανα και άλλα τμήματα πτωμάτων που είχαν δωριστεί στην επιστήμη, για την ιατρική έρευνα και μόρφωση, πριν από την αποτέφρωσή τους».

«Η κλοπή και η εμπορία ανθρωπίνων λειψάνων πλήττει την ίδια την ουσία του τι μας κάνει ανθρώπινα όντα», έκρινε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Κάραμ, καταγγέλλοντας τις «ειδεχθείς» και «φρικιαστικές» πράξεις της ομάδας και υποσχόμενος πως θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα «θύματα» και τους οικείους τους.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσαν στη δημοσιότητα, υπό τον τίτλο «Μια αποτροπιαστική προδοσία», οι πρυτάνεις των σχολών ιατρικής του Χάρβαρντ, ο Τζορτζ Ντάλι και ο Έντουαρντ Χάντερτ, αναφέρουν ότι με «φρίκη» ενημερώθηκαν ότι «κάτι προκαλεί τόσο μεγάλη ταραχή μπόρεσε να γίνει στο πανεπιστήμιο» που «είναι αφοσιωμένο στην περίθαλψη και στην υπηρεσία» των ανθρώπων.

Ο κ. Λοτζ απολύθηκε στις αρχές Μαΐου από το ίδρυμα και οι αρχές «θεωρούν πως έδρασε χωρίς τη βοήθεια οποιοδήποτε» στο πανεπιστήμιο, διευκρίνισαν, ενώ τόνισαν πως τα υπόλοιπα πρόσωπα που διώκονται στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση δεν είχαν «καμιά σχέση με το Χάρβαρντ».

