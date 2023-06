Δωδεκανήσα

Κως: σύλληψη για την εξαφάνιση της 27χρονης (εικόνες)

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας. Πώς εμπλέκεται με την εξαφάνιση της 27χρονης, η οποία ακόμη αναζητείται σε όλο το νησί.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της 27χρονης που εξαφανίστηκε από την Κω την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 32χρονος Μπαγκλαντεσιανός συνελήφθη στην Κω, όπως προέκυψε από τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων και τη συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο 32χρονος υπήκοος Μπαγκλαντές, κάτοικος Κω στην περιοχή Μαρμάρι, με την κατηγορία της αρπαγής της 27χρονης.

Εχουν ήδη γίνει έρευνες από την αστυνομία παρουσία στο σπίτι του 32χρονου του και στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε και εργαζόταν η 27χρονη.

Εγινε εξερεύνηση του χώρου, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού. Ο 32χρονος κατηγορούμενος με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα προσαχθεί ενώπιον της εισαγγελέως Πρωτοδικών Κω όταν περαιωθεί η προανάκριση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος, πέντε αλλοδαποί (Πακιστανοί και Μπαγκλαντεσιανοί) προσήχθησαν νωρίτερα για την υπόθεση, ωστόσο οι τέσσερις, λίγο μετά, αφέθηκαν ελεύθεροι. Όπως υποστήριξαν στην Αστυνομία, η κοπέλα, το βράδυ της Δευτέρας, βρέθηκε μαζί τους σε σούπερ μάρκετ του νησιού. Εκεί, όπως είπαν οι ίδιοι, όταν συνειδητοποίησαν ότι η νεαρή κοπέλα ήταν σε κατάσταση μέθης, της πρότειναν να την πάνε στο σπίτι τους μέχρι να αισθανθεί καλύτερα, όπως και έγινε. Ένας εκ των συλληφθέντων (από το Μπαγκλαντές) παραδέχθηκε ότι στο σπίτι συνευρέθηκε σεξουαλικά με την κοπέλα.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο ίδιος, την άφησε σε εξωτερικό χώρο και έφυγε.

Όπως προέκυψε όμως, έπειτα από έρευνα της Αστυνομίας, στο σημείο που υπέδειξε ο Μπαγκλαντεσιανός δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της κοπέλας, ενώ ούτε οι κάμερες που ήταν εκεί έδειξαν κάποια κίνηση.

Drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά «χτενίζουν» την περιοχή προκειμένου να βρεθεί καποιο στοιχείο που θα οδηγήσει στον εντοπισμό της νεαρής κοπέλα απο την Πολωνία.

Η Αστυνομία εξετάζει, επίσης το ενδέχομενο ο Μπαγκλαντεσιανός να γνώριζε από πριν την κοπέλα, η οποία δούλευε σε ξενοδοχείο του νησιού και διατηρούσε σχέση με 28χρονο ομοεθνή της.

Ενα ακόμα στοιχείο που προβληματίζει πολύ τις Αρχές είναι το γεγονός ότι ο Μπαγκλαντεσιανός έβγαλε εισιτήριο για εξωτερικό αμέσως μετά την εξαφάνιση της νεαρής.

Την ίδια ώρα οι αξιωματικοί εξετάζουν και όσα είπε ο σύντροφος της 27χρονης για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κενά.

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας ενώ πηγές σημειώνουν ότι η περιοχή είναι γεμάτη πηγάδια.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» μετά από καταγγελία του 28χρονου συντρόφου της, ο οποίος δήλωσε την εξαφάνιση στην Αστυνομία το μεσημέρι της Τρίτης περιγράφοντας την τελευταία συνομιλία που είχε μαζί της.

Σύμφωνα με την κατάθεση του νεαρού, η Αναστάζια-Πατρίτσια, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως του είπε, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης στο Μαρμάρι και θα επέστρεφε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με ένα φίλο της ο οποίος θα τη συνόδευε με τη μηχανή του.

