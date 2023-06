Αιτωλοακαρνανία

Ναυπακτία: Εντοπίστηκε νεκρός άντρας σε πηγάδι

Αποκλεισμένο το πηγάδι που βρέθηκε η σορός του άντρα στην περιοχή Ριγάνι στην Ναυπακτία. Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι των στενών συγγενών του…

Νεκρός βρέθηκε ηλικιωμένος μέσα σε πηγάδι στο Ριγάνι στη Ναυπακτία. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος δεν είχε δώσει ίχνη ζωής από το Σάββατο 17 Ιουνίου του 2023 και σήμερα βρέθηκε πεσμένος μέσα σε πηγάδι το οποίο ήταν περιφραγμένο.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπάκτου, η 6η ΕΜΑΚ, ο διοικητής κ. Χριστοβασίλης , άνδρες της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τη σορό του άτυχου άνδρα στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου.

Η αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες ερευνά τα αίτια του θανάτου του 75χρονου και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για αυτοκτονία. Για την ώρα πάντως δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα για δυστύχημα. Το ενδεχόμενο περί εγκληματικής ενέργειας δείχνει να απομακρύνεται.

