Πύργος - Φονική παράσυρση: κοιμόταν στη μέση του δρόμου και την χτύπησε αυτοκίνητο

Τι αναφέρουν περίοικοι για την τραγωδία στον Πύργο Ηλείας.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την φονική παράσυρση γυναίκας το απόγευμα της Κυριακής, στον Πύργο Ηλείας και συγκεκριμένα, στο Λαμπέτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr μαρτυρίες περιοίκων αναφέρουν πως η 73χρονη φέρεται να κοιμόταν στη μέση του δρόμου - πιθανότατα υπό την επήρεια μέθης όταν την παρέσυρε το αυτοκίνητο.

Ίδιες πηγές αναφέρουν πως η 73χρονη βρισκόταν στη μέση του δρόμου περίπου 3-4 μέτρα από τη γωνία, με αποτέλεσμα η οδηγός που έστριψε να μην προλάβει να αντιδράσει.

Η ηλικιωμένη, συνήθως κυκλοφορούσε επί σειρά ετών υπό την επήρεια μέθης, θέτοντας σε κίνδυνο και τη ζωή της αλλά δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες και για διερχόμενους οδηγούς.

Πρόσφατα μάλιστα είχε πέσει να κοιμηθεί κάτω από ένα τζιπ που ήταν σταθμευμένο στην οδό Υψηλάντου, με αποτέλεσμα ξεκινώντας η οδηγός της να μην την αντιληφθεί κάτω από το αυτοκίνητο, να την πατήσει και να την παρασύρει.

