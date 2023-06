Ηλεία

Δολοφονία στην Ηλεία: “Μου έχεις κάνει τόσα πολλά… σκότωσέ με, τι να σου πω!”

Συγκλονίζουν τα τελευταία λόγια του πολύτεκνου πατέρα, πριν δεχθεί τα φονικά πλήγματα απο τον ηλικιωμένο. "Ηταν έτοιμος να σκοτώσει κι εμένα" δηλώνει ο αδελφός του.

«Εδώ που φτάσαμε τι να σου πω; Μου έχεις κάνει τόσα πολλά… σκότωσέ με, τι να σου πω!» ήταν τα τελευταία λόγια του 52χρονου λίγες στιγμές πριν ο 80χρονος τον πυροβολήσει δυο φορές πισώπλατα σχεδόν εξ’ επαφής αφαιρώντας του τη ζωή επειδή λίγα γίδια που είχε στην ιδιοκτησία του το θύμα, πάτησαν το χωράφι του. Η εν ψυχρώ δολοφονία που έχει συγκλονίσει την Αγία Τριάδα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας έγινε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο άτυχος 52χρονος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, ηλικίας από 12 έως 18 ετών, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον 80χρονο. Το θύμα μετέβη στο σημείο για να εξακριβώσει αν τα ζώα του, είχαν προκαλέσει φθορές στην ιδιοκτησία του δράστη.

Κρατώντας καραμπίνα ο δράστης, πήγε στο χωράφι και λογομάχησε με το θύμα που φέρεται σε ήπιο τόνο να του είπε «τι να κάνω τώρα, δε φταίω εγώ γι’ αυτό που έγινε» και αφού προσπάθησε μαζί με τον αδελφό του να μαζέψει τα ζώα του, επιχείρησε να αποχωρήσει. Εκείνη τη στιγμή, που ο δράστης σήκωσε την καραμπίνα και αφού το θύμα είχε γυρίσει την πλάτη του για να φύγει, τον πυροβόλησε δυο φορές στην πλάτη από απόσταση σχεδόν τριών μέτρων. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν τραγικές… Εμβρόντητος ο αδελφός του θύματος, ο οποίος είχε πάει στο χωράφι νωρίτερα από όλους και είδε τον μικρότερο του αδελφό, να πέφτει νεκρός μπροστά στα μάτια του, παρά το αρχικό σοκ, επιχείρησε να αφοπλίσει τον δράστη. Εκείνος όμως, έστρεψε την καραμπίνα προς το μέρος του και επιχείρησε να τον πυροβολήσει αλλά ευτυχώς δεν είχε αλλά φυσίγγια…

«Σκότωσε τον αδελφό μου για το τίποτα και πήγε να πυροβολήσει κι εμένα»

Τραγική φιγούρα και αυτόπτης μάρτυρας της εν ψυχρώ δολοφονίας του Παναγιώτη Μενούνου, ο αδελφός του, Ανδρέας ο οποίος όπως αποκαλύπτει με τρεμάμενη φωνή στην εφ. «Πατρίς», ο δράστης επιχείρησε να πυροβολήσει και τον ίδιο όμως δεν είχε άλλα σκάγια στην καραμπίνα.

«Λογομάχησε ο αδερφός μου με τον Κ. και έβγαλε το τουφέκι και τον σκότωσε ο άλλος για το τίποτα. Το θέμα δεν είναι για τα γίδια, υπάρχουν άλλα προηγούμενα και στο παρελθόν συκοφαντούσε τον αδερφό μου. Την καραμπίνα την είχε πάντα μαζί του τα τελευταία τρία χρόνια. Μονίμως οπλοφορούσε και έριχνε συνέχεια και είχε πει ότι είναι ‘’δημόσιος κίνδυνος’’, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Ήρθε ο μακαρίτης ο αδερφός μου και δε το περίμενε. Βγήκε το τουφέκι, του είπε έχεις κάνει τόσα και τόσα. Μετά του λέει ‘’τελείωσες!’’. Μετά στράφηκε σε εμένα, αλλά δεν είχε άλλα φυσίγγια, τα είχε ρίξει στο μακαρίτη τον αδερφό μου, ένα νωρίτερα στα γίδια για να τα φοβίσει. Μετά πρόλαβα και του πήρα την καραμπίνα. Τον πυροβόλησε από τα δύο μέτρα, σχεδόν εξ’ επαφής. Ο αδερφός μου πήγε να φύγει και του είπε ρίξε. Και αυτός του έριξε πισώπλατα», δήλωσε στην εφ. «Πατρίς» ο Ανδρέας Μενούνος.

Χαρακτηριστική είναι και η μαρτυρία της συζύγου του αδερφού του δράστη, η οποία τόνισε: «Ο κουνιάδος μου δεν τα ήθελα τα γίδια εδώ. Ήρθαν οι άνθρωποι να τα μαζέψουν, λογομάχησαν και έγινε αυτό που έγινε. Πάρκαρε το θύμα το αυτοκίνητο του, πήγε βρήκε το δράστη και του είπε ‘’εντάξει τι έγινε, έφυγαν τα γίδια, θα στην πληρώσουμε την ζημιά, κάθε φορά κάτι βρίσκεις. Το θύμα είχε νοικιάσει το κτήμα για δυο – τρία χρόνια όμως πέρσι του το πήρε πίσω». Μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου άνδρα, ο 80χρονος πήγε στο σπίτι του το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το χωράφι που έγινε το φονικό και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από τις αστυνομικές αρχές. Στην οικία του, εκτός το δίκαννο κυνηγετικό όπλο, που χρησιμοποίησε ο κατηγορούμενος στην ανθρωποκτονία, βρέθηκε ακόμα ένα περίστροφο χωρητικότητας πέντε φυσιγγίων, μία κυνηγετική καραμπίνα και 102 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας. Μάλιστα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Θ.Κ. κατά την στιγμή της σύλληψής του, εμφανίστηκε μετανιωμένος λέγοντας ότι θόλωσε…

Στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέφθασε και ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Στον εισαγγελέα ο δράστης

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε λίγο πριν τις 12.00 το μεσημέρι ο δράστης της δολοφονίας του 52χρονου Παναγιώτη Μενούνου στην Αγία Τριάδα Λασιώνος.

Ο δράστης είναι πολύ πιθανό να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Πηγή: Patrisnews.com, ilialive.gr

