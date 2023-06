Ηράκλειο

Ηράκλειο: Οικογένεια με βρέφος και μία 10χρονη παρασύρθηκαν από τα κύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όχι μια αλλά τέσσερις διασώσεις πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του μεσημεριού της Πέμπτης ναυαγοσώστες στην περιοχή του Ανισσαρά Χερσονήσου.

-

Οι έντονοι άνεμοι και η κόκκινη σημαία δεν σταμάτησαν μια δεκάχρονη τουρίστρια από το να μπει στην θάλασσα, τα υπόγεια ρεύματα την τράβηξαν μέσα με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία της και να αρχίσει να πίνει νερό. Στο σημείο έφτασε αμέσως ο ναυαγοσώστης που κατάφερε να βγάλει την 10χρονη έξω σώα.

Λίγες ώρες μετά, μια οικογένεια τουριστών με το μωράκι τους παρασύρθηκαν με τον ίδιο τρόπο από τα υπόγεια ρεύματα και άρχισαν να ζητούν βοήθεια μη μπορώντας να πλησιάσουν την ακτή, ο ναυαγοσώστης κινητοποιήθηκε άμεσα πλησιάζοντας πρώτα το μωρό το οποίο κατάφερε να βγάλει πρώτο έξω με το σωσίβιο, ενώ στην συνέχεια έβγαλε και τους δυο γονείς παρέχοντας τους προληπτικά τις πρώτες βοήθειες.

Να σημειωθεί ότι στο σημείο υπάρχουν δύο ναυαγοσώστες.

Για τα περιστατικά ενημερώθηκε το λιμενικό.

πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Παιδί πυροβόλησε και σκότωσε την έγκυο μητέρα του

Εργατικό δυστύχημα στην Καβάλα: Πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία (εικόνες)

Ρόδος: Κλειδώθηκε έξω από το σπίτι - Σκοτώθηκε προσπαθώντας να μπει από το μπαλκόνι