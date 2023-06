Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Καρχαρίας κολυμπά δίπλα σε σκάφος έξω από το λιμάνι (βίντεο)

Τι είπε ο άνθρωπος που αντίκρισε και κατέγραψε με το κινητό του τον καρχαρία.

Καρχαρίας εντοπίστηκε σχεδόν δυο ναυτικά μίλια έξω από το λιμάνι της Ζακύνθου, μεταξύ Κυλλήνης και Κεφαλονιάς, να κολυμπά μπροστά από σκάφος

Ο επαγγελματίας ψαράς, Γιάννης Γελαδάς, είδε το μεγάλο ψάρι από μακριά και πλησίασε με το σκάφος του για να δει γιατί ακριβώς πρόκειται. Με έκπληξη διαπίστωσε ότι πρόκειται για καρχαρία, μάλλον Μάκο της οικογένειας των μακρυπτέρυγων.

Ο ίδιος ανέβασε στο fb το σχετικό βίντεο με το μεγάλο ψάρι να κολυμπάει μπροστά από το σκάφος . Όπως είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ Ζακύνθου, ο καρχαρίας δεν ήταν καθόλου επιθετικός, αντιθέτως ήταν πολύ ήρεμος και κολυμπούσε σαν δελφίνι δίπλα στο σκάφος του.

Το συγκεκριμένο είδος καρχαρία είναι μεταναστευτικό, συναντάται σε μεγάλα βάθη και δεν βγαίνουν σε παραλίες.

