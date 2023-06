Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Ηλικιωμένος οδηγός τράκαρε με δύο μηχανές και εγκατέλειψε τους τραυματίες

Οι οδηγοί των δύο δικύκλων μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ ο 84χρονος συνελήφθη.

Έναν 84χρονο, ο οποίος εμπλέκεται σε δύο τροχαία ατυχήματα, συνέλαβαν, χθες το βράδυ, αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ, κινούμενος στην περιοχή της Καλαμαριάς, συγκρούστηκε διαδοχικά και σε δύο διαφορετικά σημεία με δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες, αποχώρησε όμως από τους τόπους των ατυχημάτων, χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες, από τον Νόμο, ενέργειες.

Οι οδηγοί των δύο δικύκλων τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ ο 84χρονος συλληφθείς, μετά τις αστυνομικές ενέργειες, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

