Τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός λιποθύμησε στο τιμόνι και συνέχισε να οδηγεί

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Οδηγούσε λιπόθυμος και προκάλεσε τροχαίο. Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης...

Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε ένας 55χρονος στον Αλμυρό Βόλου, ο οποίος λιποθύμησε πάνω στο τιμόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίς, το βράδυ της Τρίτης η τροχαία διαπίστωσε πως ο 55χρονος που προκάλεσε το τροχαίο στον Αλμυρό Βόλου οδηγούσε σε λιποθυμική κατάσταση. Με όριο τα 0,25 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, το «κοντέρ» στο αλκοτέστ έδειξε 2,5.

Χθες στο Αυτόφωρο, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να δικαστεί την Παρασκευή, είχε κινητοποιήσει όλη την οικογένειά του για να υποστηρίξει πως είναι ένας άνθρωπος εργατικός και σοβαρός.

Του έχουν αφαιρεθεί ηδη οι πινακίδες και η άδεια οδήγησης, ενώ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης.

