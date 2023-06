Ημαθία

Βέροια: Απόδραση κρατούμενου από νοσοκομείο

Για λίγες ώρες έμεινε «ελεύθερος» ο άνδρας που απέδρασε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονταν φρουρούμενος.

Στη σύλληψη κρατουμένου, ο οποίος απέδρασε από το Νοσοκομείο της Βέροιας προχώρησαν αστυνομικοί.

Πρόκειται για 50χρονο, ο οποίος κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής συνθήκες, απέδρασε από το Νοσοκομείο γύρω στις 10 το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο σύντομα εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Ο 50χρονος είχε διαρρήξει δύο φορές ναό σε διάστημα 10 ημερών και είχε αποσπάσει συνολικά 2.500 ευρώ.

