Χαλκιδική: Θρίλερ με νεκρό άνδρα σε θαλαμηγό

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σκάφος του από τους λιμενικούς. Τι ερευνούν οι Αρχές.

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σκάφος του στην Χαλκιδική.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους λιμενικούς σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής κι αμέσως σήμανε συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων.

Ο άνδρας διακομίστηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας αλλά ήταν ήδη νεκρός.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών, για τον θάνατο ενός άνδρα εντός Θ/Γ σκάφους σημαίας Ηνωμένου Βασιλείου, στη θαλάσσια περιοχή Χαλκιδικής. Άμεσα, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στο σημείο με περιπολικό όχημα Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν τον εν λόγω άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και, στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

