Κοινωνία

Τροχαίο στη Βούλα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων με τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο στην Βούλα. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη Λεωφόρο Βάρης – Βάρκιζας στη Βούλα Αττικής, με αποτέλεσμα δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, στο σημείο της σύγκρουσης δύο επιβατικών αυτοκινήτων έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα, όπου και πραγματοποίησαν τον απεγκλωβισμό των δύο επιβατών.

Τα δύο άτομα παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να μην έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή.

Πραγματοποιήθηκε #απεγκλωβισμός γυναίκας και άνδρα από 2 ΙΧ αυτοκίνητα και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Λεωφόρου Βάρης – Βάρκιζας στη Βούλα Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2023

Η τροχαία Αττικής επισημαίνει ότι τις νυχτερινές ώρες που οι δρόμοι έχουν μειωμένη κυκλοφορία οχημάτων θα πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, να μην αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να μην καταναλώνουν αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

