Λάρισα: Δέντρο έπεσε στην είσοδο καφετέριας (εικόνες)

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Το δέντρο ξεριζώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λόγω των ισχυρών ανέμων. Ανάλογα περιστατικά και σε άλλες περιοχές της πόλης.

Η πτώση ενός αρκετά μεγάλου δέντρου έξω από καφετέρια όπου σύχναζε κόσμος ήταν ο απολογισμός των ισχυρών ανέμων, που εκδηλώθηκαν σήμερα, το απόγευμα του Σαββάτου, στη Λάρισα.

Ειδικότερα, το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αγιάς λίγα λεπτά μετά τις 6 μ.μ. όταν σε κλάσματα δευτερολέπτου το δέντρο κόπηκε από τις ρίζες του και βρέθηκε να καλύπτει ολόκληρο πεζοδρόμιο και μέρος δρόμου έμπροσθεν καφετέριας. Από θαύμα φαίνεται να γλίτωσαν οι θαμώνες του μαγαζιού, ενώ το δέντρο προκάλεσε υλικές ζημιές σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας, αλλά και Πυροσβεστικό όχημα για την απομάκρυνσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αντιμετώπισε κι άλλα αντίστοιχα συμβάντα – μικρότερης έκτασης – στην οδό Κρανώνος και την πλατεία Αβέρωφ.

