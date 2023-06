Ηλεία

Εκλογές - Πύργος: ένταση σε εκλογικό κέντρο λόγω... ψηφοδελτίων (εικόνες)

Με παρέμβαση της αστυνομίας αμβλύνθηκε η ένταση σε εκλογικό κέντρο στον Πύργο.

Ένταση επικράτησε λίγο πριν τις 10.00 το πρωί, στο εκλογικό τμήμα 332 στο 2ο Γυμνάσιο Πύργου καθώς οι εκπρόσωποι και επόπτες των πολλών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές, κατήγγειλαν πως η δικαστική αντιπρόσωπος, έβαζε πρώτο σε όλες τις στοίβες των ψηφοδελτίων που δίνονταν στους ψηφοφόρους, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.

Στο χώρο υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο από τους εκπροσώπους των κομμάτων αλλά και από τους ψηφοφόρους μόλις αντιλήφθηκαν αυτό το φαινόμενο ενώ κατατέθηκαν και ενστάσεις επί της διαδικασίας.

Στο εκλογικό κέντρο, έφτασαν και αντιπρόσωποι από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα υπήρξε μικρό επεισόδιο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με ψηφοφόρο άλλου κόμματος.

