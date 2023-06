Ηράκλειο

Κρήτη: Βγήκαν τα μαχαίρια μετά από καυγά σε μπαρ

Όλα ξεκίνησαν όταν μια παρέα άρχισε να παρενοχλεί κάποιες κοπέλες και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τους ζήτησε να βγουν έξω.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, ένας 25χρονος, ο οποίος μαχαιρώθηκε από αλλοδαπό, στη Χερσόνησο Ηρακλείου, μετά από καυγά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, όλα συνέβησαν σε μπαρ της περιοχής, όταν η παρέα του 25χριονου νεαρού οδηγού ταξί στην Χερσόνησο, αντιλήφθηκε ότι η παρέα του αλλοδαπού φέρονται να παρενοχλούσαν κάποιες κοπέλες. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τους ζήτησε να βγουν έξω.

Λίγο αργότερα, τόσο η παρέα των αλλοδαπών όσο και των Ελλήνων βρέθηκαν να μιλάνε στην πιάτσα των ταξί στην Χερσόνησο και η παρέα του 25χρονου τους ζήτησε τον λόγο για την παρενόχληση σε βάρος των κοριτσιών. Τότε ένας εκ των αλλοδαπών έβγαλε μαχαίρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 25χρονος.

Μάλιστα οι αστυνομικές αρχές έχουν βίντεο στην κατοχή τους από τη στιγμή του καυγά και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως όσον αφορά στους αλλοδαπούς, πρόκειται για γνωστά άτομα στις αρχές στην περιοχή, που δεν μένουν όμως στην Χερσόνησο. Τα ξημερώματα της Κυριακής έφυγαν με ταξί για το Ηράκλειο. Ο οδηγός που τους μετέφερε έχει εντοπιστεί.

