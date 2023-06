Κορινθία

Τροχαίο: Νεκρός οδηγός που “καρφώθηκε” σε μάντρα (εικόνες)

Τη ζωή του έχασε ο οδηγός ενός οχήματος, αφού έχασε τον έλεγχό του, στην παλαιά Εθνική Κορίνθου – Πατρών.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην παλιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στα Πιτσά Ξυλοκάστρου.

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχό του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και «καρφώθηκε» σε μάντρα σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή, αφού το μεσημέρι της Κυριακής, στο 43,7 ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών, Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, που οδηγούσε 24χρονη ημεδαπή, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 64χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 64χρονου.

Προανάκριση και για αυτό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

