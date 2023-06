Αχαΐα

Πάτρα: Αλκοόλ μέχρι λιποθυμίας και άγριο ξύλο στην παραλιακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνικό άγριας βίας και ακραία αλκοόλ μέχρι...τελικής πτώσης στην παραλιακή στο Ρίο.

-

Στο ίδιο έργο θεατές τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Ρίου. Η παραλιακή ζώνη ήταν γεμάτη κόσμο και στα καταστήματα δεν έπεφτε καρφίτσα. Γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα προκλήθηκε επεισόδιο σε ένα από αυτά. Παρέα νεαρών άρχισε να γρονθοκοπείται και κάποιοι βρέθηκαν στο έδαφος. Επενέβησαν άμεσα οι άνθρωποι της ασφάλειας του καταστήματος και οι ταραξίες νεαροί απομακρύνθηκαν άρον άρον. Στο σημείο δεν εκλήθη αστυνομία ούτε έγιναν μηνύσεις. Ωστόσο σε ένα άτομο παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες

Την ίδια σχεδόν ώρα εκλήθη και ασθενοφόρο λίγα μέτρα πιο πέρα. Μια νεαρή είχε καταναλώσει αλκοόλ σε άλλο κατάστημα και οι δικοι της υποστήριζαν πως δεν είχε πιεί αλλά το ποτό ήταν νοθευμένο.

Η νεαρή μεταφέρθηκε σε σχεδόν κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο. Δεν ναποκλείεται να υποβληθούν μηνύσεις.

Πηγή:flamis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγιόρκα: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το διπλό

“The 2Night Show” – Φάνης Μουρατίδης: Ο “κακός” στο “Maestro” και οι Παξοί

Λεωφόρος Κηφισού: Φορτηγό πήρε φωτιά (εικόνες)