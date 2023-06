Ηράκλειο

Ηράκλειο: γυναίκα έπεσε σε φρεάτιο ασανσέρ

Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας από το φρεάτιο ασανσέρ. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ το βράδυ της Τρίτης στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε πυροσβέστες από την ΕΜΑΚ με ένα όχημα και ένα ακόμα όχημα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου μαζί με το ΕΚΑΒ επιχείρησαν στην περιοχή της Ούλοφ Πάλμε, καθώς μια γυναίκα έπεσε σε φρεάτιο ασανσέρ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν την τραυματισμένη γυναίκα την οποία και μετέφεραν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

