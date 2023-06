Αχαΐα

Πάτρα: ΕΜΑΚ απεγκλώβισε μωρό από αυτοκίνητο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στελέχη της ΕΜΑΚ που απεγκλώβισαν το παιδάκι 2 ετών από αυτοκίνητο όπου κλειδώθηκε κατά λάθος περιέγραψαν την επιχείρηση.

-

Τη διάσωση παιδιού από το αυτοκίνητο όπου κλειδώθηκε χθες, στην Πάτρα, περιέγραψαν οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ που μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες, Τρίτη, στο κέντρο της πόλης, όταν μία γυναίκα πήγε στο φαρμακείο μαζί με το 2 ετών αγοράκι της, το έβαλε στο κάθισμά του, ενώ είχε το κλειδί στη μηχανή και μέχρι να πάει στη θέση του οδηγού, το αυτοκίνητο κλείδωσε αυτόματα.

Αμέσως κάλεσε την Πυροσβεστική, με τους πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο, μαζί με αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως περιέγραψε ο πυροσβέστης της ΕΜΑΚ, το παιδί ήταν στο αυτοκίνητο, σε σκιερό μέρος και με την οροφή ελαφρώς ανοιχτή, συνεπώς και δεν κινδύνευε, δεδομένου ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

«Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε το αυτοκίνητο, το παιδί δεν διέτρεχε κίνδυνο, όμως επειδή το έκλαιγε, σπάσαμε το τζάμι του οδηγού και το παιδί βρέθηκε γρήγορα στην αγκαλιά των γονιών του», περιέγραψε την επιχείρηση διάσωσης και συμβούλεψε τους πολίτες, να «είναι πολύ προσεκτικοί» αυτή την εποχή.

Σημείωσε, πάντως, πως δεν είναι συχνά τα περιστατικά απεγκλωβισμού παιδιών από αυτοκίνητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκαναν delivery παράνομα botox και υαλουρονικό σε κέντρα αισθητικής (εικόνες)

Παρίσι: “Κάηκαν” τα προάστια για τον θάνατο 17χρονου (εικόνες)

Τζούλιαν Σαντς: Νεκρός ο ηθοποιός – Βρέθηκαν τα οστά του