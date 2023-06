Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν, απείλησαν και λήστεψαν ηλικιωμένη και οικιακή βοηθό

Σκηνές τρόμου έζησε ηλικωμένη στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από αξιοποίηση συλλεχθέντος προανακριτικού υλικού, σε συνδυασμό με την επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εξιχνιάστηκε ληστεία σε οικία ηλικιωμένης.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 40χρονος (σήμερα) αλλοδαπός, ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης για έτερη περίπτωση ληστείας του δρόμου, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Συγκεκριμένα, ο προαναφερόμενος από κοινού με συνεργό του, το Νοέμβριο του 2019 εισήλθαν σε οικία στο κέντρο της πόλης, όπου με τη χρήση σωματικής βίας και την απειλή αιχμηρών αντικειμένων ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια της οικίας, μία 72χρονη (τότε) ημεδαπή και την οικιακή βοηθό και αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

