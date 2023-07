Θεσσαλονίκη

Τροχαίο με καραμπόλα στο δρόμο προς Χαλκιδική

Τροχαίο στο δρόμο προς Χαλκιδική, που "βουλιάζει" από κόσμο.

(εικόνα αρχείου)

Kαραμπόλα τεσσάρων ΙΧ, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, γύρω στις 12 το μεσημέρι. Τα αυτοκίνητα απομακρύνθηκαν γρήγορα και η κίνηση ομαλοποιήθηκε.

Εξάλλου, πολλοί Θεσσαλονικείς επέλεξαν να πάνε Χαλκιδική το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, με συνέπεια η κίνηση να γίνεται με χαμηλές ταχύτητες.

Μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στα φανάρια της Νικήτης, της Γερακινής και της Καλλιθέας.

