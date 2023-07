Ηράκλειο

Ηράκλειο – εξαφάνιση: Ψαράς δεν επέστρεψε από τη θάλασσα (εικόνες)

Συναγερμός για την εξαφάνιση άνδρα στη θάλασσα, τα πράγματα του οποίου βρέθηκαν να επιπλέουν.

Συναγερμός σήμανε στις Λιμενικές Αρχές αργά το απόγευμα της Δευτέρας 3 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραλιακά της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο πολίτες είδαν κάτι να επιπλέει στη θάλασσα και άμεσα κάλεσαν τους αρμόδιους.

Στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό και εθελοντής δύτης προκειμένου να διαπιστώσουν περί τίνος πρόκειται, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για άνδρα ο οποίος είχε πάει για ψάρεμα και έκτοτε αγνοείται. Το λιμενικό διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του ενώ ήδη έχουν εντοπιστεί τα προσωπικά του αντικείμενα.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το neakriti.gr, φαίνεται ο δύτης που συνδράμει στις έρευνες του λιμενικού αλλά και οι πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι προκειμένου να διαπιστώσουν τι επέπλεε στο νερό.

Πηγή: neakriti.gr

