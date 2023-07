Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κατηγορούμενος κατέρρευσε μέσα στο δικαστήριο

Συναγερμός σήμανε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, όπου ο κατηγορούμενος κατέρρευσε μέσα στην αίθουσα.

Κατηγορούμενος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια δίκης που διεξάγεται στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και στη δικαστική αίθουσα έσπευσε το ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το περιστατικό σημειώθηκε αφού ο 58χρονος κατηγορούμενος ολοκλήρωσε την απολογία του. Καθώς κάθισε στη θέση του ένιωσε ξαφνικά αδιαθεσία και λιποθύμησε, πέφτοντας στο έδαφος.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και το δικαστήριο διέκοψε. Στο σημείο κλήθηκαν νοσηλευτές από το ιατρείο που στεγάζεται στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου, ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αφού έγιναν καρδιοπνευμονικές αναζωογονήσεις (ΚΑΡΠΑ), μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης.

