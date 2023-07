Φθιώτιδα

Ράχες Φθιώτιδας: Βούτηξε για να την σώσει και πνίγηκαν και οι δυο

Ανείπωτη τραγωδία το πρωί της Παρασκευής, στο λιμάνι των Ραχών, στη Φθιώτιδα.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στο λιμάνι των Ραχών, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport, πνίγηκαν δύο άτομα.

Όλα έγιναν γύρω στις 10:30 όταν μια γυναίκα κάτοικος της περιοχής που έκανε μπάνιο άρχισε να καλεί σε βοήθεια, καθώς δεν μπορούσε να πλησιάσει την ακτή.

Τότε 50χρονος συγχωριανός της έβγαλε τα ρούχα του και βούτηξε προκειμένου να προσφέρει βοήθεια, όμως δεν τα κατάφερε και πνίγηκαν μαζί.

Στο σημείο έφτασε ιδιωτικό σκάφος και περιπολικό όχημα του Λιμενικού προκειμένου να ανασύρουν τη σορό του 50χρονου, αλλά και τη σορό της γυναίκας που βρέθηκαν μαζί μέσα στο νερό.

