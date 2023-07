Κέρκυρα

Κέρκυρα - Θάνατος αλόγου: η εισαγγελική παρέμβαση και οι καταγγελίες

Η εισαγγελική έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν και τα άλλα άλογα που χρησιμοποιεί γι αυτό το σκοπό ο ίδιος ιδιοκτήτης.

Στην υπόθεση του θάνατο του αλόγου στην Κέρκυρα, η οποία έχει προκαλέσει έντονές αντιδράσεις, παρενέβη και η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα.

Ειδικότερα, η κυρία Μασούρα επικοινώνησε για το θέμα αυτό με την Εισαγγελία της Κέρκυρας, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για παραβίαση των όρων ευζωίας του άτυχου ζώου, που αναγκαζόταν να μεταφέρει τουρίστες σε ώρες που δεν επιτρεπόταν, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κερκυραίων.

Όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές την Εισαγγελία Κερκύρας, δεν επιτρέπεται η μεταφορά τουριστών, επισκεπτών, κ.λπ. με άμαξες και άλογα από τις 13:30 έως τις 17:00. Το επίμαχο περιστατικό με τον θάνατο του αλόγου εξελίχτηκε περίπου στις 14:00. Παράλληλα, υπήρξαν καταγγελίες ότι η άμαξα είχε παραπάνω από τον επιτρεπόμενο αριθμό τουριστών και ο 76χρονος ιδιοκτήτης, πριν το ζώο αφήσει την τελευταία του πνοή λόγω της μεγάλης καταπόνησης, σε μια ανηφόρα χρησιμοποίησε παρατεταμένα το καμτσίκι, προκειμένου να επιταχύνει το άλογο τους ρυθμούς του.

Από τις εισαγγελικές αρχές ερευνάται επιπρόσθετα αν το άτυχο άλογο είχε υποβληθεί σε κτηνιατρικό έλεγχο.

Εκτός από την εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, στον ιδιοκτήτη του αλόγου επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ, για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων, ενώ έχει ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας, υπό την εποπτεία του τοπικού Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

