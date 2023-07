Κέρκυρα

Κέρκυρα - Θάνατος αλόγου: ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης

Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν και οι αντιδράσεις απο φιλοζωϊκές οργανώσεις.

Με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ελεύθερος ο 76χρονος ιδιοκτήτης του αλόγου που κατέρρευσε, μετά την απολογία του στον Εισαγγελέα της Κέρκυρας την Κυριακή (8/7).

Ο 76χρονος, κατηγορείται για κακοποίηση ζώου εργασίας, καθώς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, χρησιμοποιείτο ενώ είχε χρόνια πάθηση, πνευμονικό εμφύσημα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ιδιοκτήτης συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (07/07) για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Σε βάρος του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος αναμένεται να ζητήσει το επόμενο διάστημα από το δικαστικό συμβούλιο την πλήρη απαλλαγή του και να μπει η υπόθεση στο αρχείο.

Από την άλλη πλευρά, φιλοζωικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει σε μηνυτήριες αναφορές στον εισαγγελέα οι οποίες αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της ανάκρισης.

