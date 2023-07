Κοινωνία

Κέρκυρα - Θάνατος αλόγου: η μαρτυρία περαστικού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία περαστικού που σταμάτησε για να δει το άτυχο ζώο, όταν δύο άτομα επιχείρησαν να τον λιντσάρουν.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Σάλος έχει προκληθεί στην Κέρκυρα, με τον θάνατο αλόγου άμαξας, που κατέρρευσε στη μέση του δρόμου, την ώρα που μετέφερε τουρίστες. Ο ιδιοκτήτης του συνελήφθη και του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, για κακοποίηση ζώου.

Εικόνες ντροπής στο κέντρο της Κέρκυρας. Άλογο άμαξας, έχει καταρρεύσει στη μέση του δρόμου. Ο ιδιοκτήτης του με τη βοήθεια συναδέλφων του προσπαθεί όπως-όπως να το μεταφέρει σε φορτηγό. Περαστικοί που σοκάρονται, από τις βάρβαρες ενέργειές τους προσπαθούν να παρέμβουν. Αμαξάδες διαπληκτίζονται και με ποδηλάτη και κινούνται απειλητικά εναντίον του.



Ο παιδίατρος Διονύσης Μπαζίνας περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις απειλές και τους προπηλακισμούς που δέχθηκε.

"Φώναζαν οι τουρίστες διαμαρτυρόμενοι για την αγριάδα που είχανε δειξει οι αμαξάδες, μιλούσανε όλο και πιο άσχημα πλησίαζαν πολύ απειλητικά σε απόσταση αναπνοής ακόμα και από τις γυναίκες που στεκόταν όσο πιο ψύχραιμα μπορούσαν και έλεγαν "τι θα μας χτυπήσετε; χτυπήστε μας". Εγώ πλησίασα μόλις είδα αυτή τη βίαιη συμπεριφορά μήπως μπορώ να βοηθήσω κάπως... Μου έριξε μία κλωτσιά ο τύπος ο δεύτερος που ήρθε μου ρίξε μία κλωτσιά εκεί πειστικά και εντελώς ότι δεν πήγαινε καλά το πράγμα και την ώρα που άρχισα να φεύγω σιγά-σιγά και αυτοί συνέχισαν να με βρίζουν να με αποκαλούν δειλό και δεν ξέρω γω τι άλλο, εκεί πήγε να μπουκάρει ο δεύτερος που με κλώτσησε και τον συγκρατήσε ο πρώτος που στην αρχή ήρθε να με αποπάρει."

Η Στάμη Τζωρα πρόεδρος φιλοζωικές οργανώσεις Κέρκυρα ανέφερε: "Κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα οι αμαξάδες, δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά ήταν στο περιστατικό και προσπαθούσαν ίσως να αποσιωπήσουν το περιστατικό , δηλαδή να μαζέψουν το άλογο και να φύγουν... Διαπληκτιστηκαν με πολίτες για να μην βγει ίσως παραπέρα."

Το άλογο οδηγήθηκε στην κτηνιατρική υπηρεσία και υποβλήθηκε σε νεκροψία νεκροτομή, που έδειξε πως το ζώο, είχε πρόβλημα στα πνευμόνια του.

Για το άτυχο ζώο, μίλησε Ο Σπύρος Δεσύλλας κτηνίατρος: "εξωτερικά δεν έδειχνε σημάδια κακοποίησης...Ήμουνα στο σημείο της νεκροτομής και εκεί όντως διαπιστώσαμε αλλοιώσεις μακροσκοπικές στον πνεύμονα, αυτό θα μπορούσε να είχε οδηγήσει και σε κάποιο πνευμονικό εμφύσημα, αν αυτό είχε συμπτωματολογία ή όχι νωρίτερα θα πρέπει να διερευνηθεί"

Φιλοζωικές οργανώσεις της Κέρκυρας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας , καθώς το άλογο όπως λένε δεν θα έπρεπε να μεταφέρει τουρίστες σε βόλτες αναψυχής, μέσα στην αφόρητη ζέστη, καθώς η κυκλοφορία αμαξών απαγορεύεται από τις 2:00 έως τις 5:00 το μεσημέρι.

Ο ιδιοκτήτης του ζώου συνελήφθη και με την κατηγορία της κακοποίησης ζώου, οδηγηθηκε στον εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 30 χιλιάδων ευρώ. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζήτησε ήδη από τον εισαγγελέα Κέρκυρας να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του αλόγου.

