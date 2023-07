Υγεία - Περιβάλλον

Κέρκυρα - Νεκρό άλογο: Τι έδειξε η νεκροψία

Το άλογο ξεψύχησε στη μέση του δρόμου ενώ έσερνε άμαξα. Τι έδειξε η νεκροψία για τα αίτια θανάτου του. Προσωρινά κρατούμενος ο 80χρνος ιδιοκτήτης του.

Από παθολογικά αίτια προήλθε ο θάνατος του αλόγου στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με την νεκροψία έδειξε πως το άλογο ξεψύχησε σε κεντρικό δρόμο της Κέρκυρας από παθολογικές αιτίες, με πιθανότερο σενάριο το πνευμονικό εμφύσημα. Επίσης αναφέρεται πως δεν υπήρξαν ίχνη κακοποίησης.

Μάλιστα αναφέρεται πως οι κτηνίατροι που συμμετείχαν στην διαδικασία, του δημόσιου κτηνιατρείου και ιδιώτες, διαπίστωσαν πως το άλογο ήταν ταϊσμένο και περιποιημένο.

Στο μεταξύ για σήμερα είναι προγραμματισμένη διαμαρτυρία από φιλοζωικές οργανώσεις σήμερα Παρασκευή στις 11 το πρωί μπροστά από την είσοδο του παλιού φρουρίου με το σύνθημα, “όχι άλλα νεκρά ζώα στο βωμό του κέρδους”.

Υπενθυμίζεται πως καταγγέλλουν, ανάμεσα σε άλλα, πως η άμαξα ήταν σε κίνηση μεσημέρι, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα από τις 14:00 μέχρι τις 17:00 λόγω της ζέστης.

Επίσης πληροφορίες από την Κέρκυρα αναφέρουν πως το άλογο είχε επιστρέψει στην άμαξα έπειτα από ανάρρωση από ασθένεια, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν αυτή συνδέεται με πνευμονικό εμφύσημα ή με κάτι άλλο. Όλα αυτά μένει να ερευνηθούν από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο 80χρονος ιδιοκτήτης κρατείται προσωρινά.

Πηγή: ΕΡΤ

