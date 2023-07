Δωδεκανήσα

Τέλενδος: Νεκρός τουρίστας που έπεσε σε χαράδρα

Τραγικό τέλος για τουρίστα που έκανε πεζοπορία στο νησί.

Θανάσιμος τραυματισμός 51χρονου Δανού τουρίστα σημειώθηκε χθες, μετά από πτώση σε απόκρημνη περιοχή, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο νησάκι της Τέλενδου, απέναντι από την Κάλυμνο.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Καλύμνου και το Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων, που έσπευσαν στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί και οι εθελοντές πυροσβέστες καταφεραν να ανασύρουν από δύσβατη χαράδρα τον τουρίστα, χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια τον μετέφεραν από την Τέλενδο στην Κάλυμνο και με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Καλυμνίων.

