Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά - Σηκώθηκαν αεροσκάφη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο νησί εν μέσω καύσωνα. Στη μάχη και εναέρια μέσα.

-

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Κατελειό στην Κεφαλονιά, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών .

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κατελειός Κεφαλονιάς. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα και 2 Α/Φ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2023

Η Ελλάδας όπως και όλη η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με κύματα ακραίου καύσωνα.

Αυτό το κύμα ακραίων θερμοκρασιών εξηγείται από την άφιξη ζεστού και ξηρού αέρα από το νότο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon”: Εκρηκτικό “κοκτέιλ” αφόρητης ζέστης και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών



Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Το χρονικό της υπόθεσης, η μαραθώνια δίκη και η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Αχαρνών: Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά