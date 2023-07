Λάρισα

Λάρισα: Μεγάλη φωτιά στον Τύρναβο

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βουνό του Τυρνάβου, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο βουνό πάνω από το Δαμάσι Τυρνάβου με κατεύθυνση προς το Μεγάλο Ελευθεροχώρι στην θέση Παναγιά Τζούμα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 3 πυροσβεστικά καθώς και η υδροφόρα του Δήμου Τυρνάβου. Η φωτιά απειλεί κτηνοτροφική μονάδα με βίσωνες ενώ είναι σε δύσβατο σημείο και γι’ αυτό επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις. Το Α.Τ. Τυρνάβου είναι εκεί και συνδράμει στην επιχείρηση.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λέκκα Τυρνάβου Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2023

