Τροχαίο – Ναύπακτος: 19χρονη “καρφώθηκε” σε κάγκελα (εικόνες)

Τη ζωή της έχασε μία νεαρή τα ξημερώματα του Σαββάτου σε δρόμο της Ναυπάκτου.

Τραγικό δυστύχημα στις 4 περίπου τα ξημερώματα στο κέντρο της Ναυπάκτου.

Μία 19χρονη που επέβαινε σε δίκυκλο έχασε το έλεγχο του οχήματος και καρφώθηκε πάνω σε κάγκελα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο όπου την μετέφερε βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο της Πάτρας όμως δυστυχώς λίγο αργότερα κατέληξε.

Πηγή: nafpaktianews.gr

