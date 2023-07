Φθιώτιδα

Λαμία: Θρήνος για στρατιωτικό πατέρα δύο παιδιών

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του στρατιωτικού στην κοινωνία της Λαμίας.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λαμίας για τον αδόκητο χαμό του 42χρονου Νίκου Πολύμερου, ο οποίος ήταν ΕΠΟΠ (Μόνιμος Επαγγελματίας Οπλίτης) και υπηρετούσε στη Σύμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λαμιώτης στρατιωτικός αισθάνθηκε ξαφνικά μια έντονη αδιαθεσία και οι συνάδελφοί του τον μετέφεραν στο Πολυιατρείο της Σύμης, όπου δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον χαμό του 42χρονου, ωστόσο όπως όλα δείχνουν τον πρόδωσε η καρδιά του, αφού δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ο άτυχος 42χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών και ήταν πολύ αγαπητός στη Λαμία και τη Φθιώτιδα, όπου εκτός από τους συγγενείς είχε και πολλούς φίλους, και γι αυτό επισκεπτόταν τη γενέτειρά του με κάθε ευκαιρία.

