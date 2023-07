Αιτωλοακαρνανία

Τροχαίο στην Ναύπακτο: Θρήνος για την 19χρονη Ελένη (εικόνες)

Στο πένθος βυθίστηκαν συγγενείς και φίλοι. Η κοπέλα είχε μόλις αγοράσει το μηχανάκι που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Θρήνος στη Ναύπακτο για το τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 19χρονη κοπέλα, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η νεαρή Ελένη Σταθοπούλου εργαζόταν σε καφετέρια του Γριμπόβου και μόλις είχε αγοράσει το μηχανάκι της, σύμφωνα με το npress.





Η κοπέλα έπεσε με το δίκυκλό της επάνω σε κιγκλίδωμα εισόδου τράπεζας στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα. Άμεσα βρέθηκε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε την 19χρονη βαρία τραυματισμένη σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Παρά, όμως, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών να την κρατήσουν στη ζωή, η 19χρονη δεν άντεξε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

