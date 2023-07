Λακωνία

Φωτιά στην Λακωνία - Συνδράμουν και εναέρια (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην Λακωνία. Στην μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Λακωνία και συγκεκριμένα στην περιοχή Πυρί που βρίσκεται και το αεροδρόμιο της Σπάρτης.

Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη περιοχή έχει πάρει διαστάσεις, ωστόσο δεν απειλείται - μέχρι στιγμής - κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πετζετέλ. Συνδράμουν σημαντικά οι πολίτες με βυτία νερού.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Λευκόχωμα #Λακωνία. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2023

Πηγή εικόνας/βίντεο: Facebook / Πυρκαγιά Ενημέρωση

