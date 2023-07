Κιλκίς

Τροχαίο: Τραυματίες από σύγκρουση βυτιοφόρου με αυτοκίνητο (εικόνες)

Λαχτάρα για τον οδηγό του βυτιοφόρου και τους επιβαίνοντες του ΙΧ, που τραυματίστηκαν. Έκλεισε η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Ευζώνων

Κλειστή παραμένει η νέα εθνική οδός Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΠΑΘΕ), στο ύψος του 'Ασπρου, στο δήμο Παιονίας Κιλκίς, ύστερα από σύγκρουση βυτιοφόρου με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι τρεις επιβάτες του αυτοκινήτου (με πινακίδες κυκλοφορίας από Βόρεια Μακεδονία).

Το βυτιοφόρο "δίπλωσε" με συνέπεια να διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη στις 11.30 το πρωί και αμέσως ξεκίνησε η πολύωρη επιχείρηση απομάκρυνσης του βυτιοφόρου από το οδόστρωμα.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Κιλκίς.

Επί τόπου βρίσκονται πυροσβεστικά οχήματα, ενώ δυνάμεις της Αστυνομίας κατευθύνουν τα οχήματα προς την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ευζώνων.

Πηγή εικόνων: maxitis.gr

