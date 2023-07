Έβρος

Διδυμότειχο: Φωτιά κοντά σε σπίτια

Οι φλόγες καίνε κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής κοντά σε κατοικημένη περιοχή του Διδυμοτείχου.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα βορειοδυτικά προάστια πίσω από τα μουσουλμανικά νεκροταφεία, κοντά σε μια από τις συνοικίες των μουσουλμάνων.

Στην περιοχή έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 άνδρες

Η φωτιά ξεκίνησε να καίει ξερά χόρτα και σιτοκαλαμιές, αλλά μετά επεκτάθηκε και σε μικρή έκταση της περιοχής.

