Μαγνησία

Σκιάθος: Λήστεψαν χιλιάδες ευρώ και έσπευσαν να φύγουν από το νησί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως η πολυμελής σπείρα κατάφερε να αρπάξει χιλιάδες ευρώ απο μια γυναίκα. Που και πως συνελήφθησαν οι άνδρες και οι γυναίκες μέλη της συμμορίας.

-

Συνελήφθησαν άμεσα σε περιοχή της Εύβοιας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαντουδίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας 6 Έλληνες, από τους οποίους 3 άνδρες και 3 γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της ληστείας και της εξύβρισης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία γυναίκας, σε περιοχή της Σκιάθου, το προηγούμενο βράδυ, πέντε από τους δράστες – οι τρεις άνδρες και δύο από τις γυναίκες – την προσέγγισαν έξω από την οικία της και την απώθησαν με τη χρήση σωματικής βίας, ενώ δύο εξ αυτών την απείλησαν για τη σωματική της ακεραιότητα με αιχμηρό αντικείμενο, αποσπώντας της πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 4.600 ευρώ.

Όσον αφορά την έκτη δράστιδα, εξύβρισε την παθούσα.

Στη συνέχεια, οι δράστες, με σκοπό να διαφύγουν από το νησί της Σκιάθου, επιβιβάστηκαν με δύο οχήματα, Ι.Χ.Ε. και Ι.Χ.Φ., αντίστοιχα, σε πλοίο με προορισμό την Εύβοια, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της προαναφερόμενης υπηρεσίας και τη σύλληψή τους.

Οι πέντε συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία για το αδίκημα της ληστείας, θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η έκτη δράστιδα, κατηγορούμενη για εξύβριση, αφέθηκε ελεύθερη, κατόπιν προφορικής εντολής της κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ρόδο - Καταγγελία: Το ΚΤΕΛ έκοβε εισιτήρια την ώρα της εκκένωσης (εικόνες)

Καύσωνας - Ακρόπολη: Μειωμένο ωράριο λειτουργίας την Κυριακή

Καύσωνας: “Καυτή” Κυριακή με 45αρια