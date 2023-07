Αχαΐα

Πάτρα - Κατάρρευση γέφυρας: Φόβοι για εγκλωβισμένους (εικόνες)

Συναγερμός από την κατάρρευση γέφυρας στην Πάτρα. Φόβοι για εγκλωβισμένα άτομα.

Συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία σήμανε στην Πάτρα, μετά από κλήση για πτώση γέφυρας στη Διοδώρου στα Μποζαΐτικα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έπεσε τμήμα γέφυρας στον Χάραδρο.

Στο σημείο έχει κληθεί το ΕΚΑΒ καθώς υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένα άτομα πιο συγκεκριμένα, Ρομά που μάζευαν σίδερα, ενώ στο σημείο γίνονται έργα εδώ και δύο χρόνια.

