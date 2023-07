Αχαΐα

Τροχαίο - Πάτρα: Θρήνος για 21χρονο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (βίντεο)

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το τροχαίο δυστύχημα με θύμα το παλικάρι

Τραγωδία σημειώθηκε στην οδό Γλαύκου, στη συμβολή της με την Ακρωτηρίου, στην Πάτρα.

Περίπου όταν στις 11.30 το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκε θανατηφόρα παράσυρση πεζού.

Ένας 21χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος στο ρεύμα προς την παραλιακή με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Στο σημείο όπως ήταν φυσικό επικράτησε αναστάτωση, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα, με θύμα τον 21χρονο, έγινε λίγες ώρες πριν απο ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, με θύμα έναν 19χρονο στην Βοιωτία.

